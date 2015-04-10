В Житомире открыли Центр социальной помощи участникам АТО и их семьям
В Житомире в помещении городского совета открыли "Центр социальной помощи участникам антитеррористической операции и их семьям", это специализированное формирование будет работать как подразделение Житомирского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи
Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие руководители власти города, участники АТО, духовенство и общественные активисты.
В Центре будут предоставлять юридические консультации по вопросам оформления социальных льгот и выдачи удостоверений участникам боевых действий. Также здесь участники АТО будут поднимать вопросы трудоустройства, возвращения на прежнее место работы, установления инвалидности или социально-экономической помощи и тому подобное.
"Открытие Центра нельзя сейчас оценить в полной мере. Люди, которые защищали нашу страну, должны получить опеку, помощь и поддержку. Иначе они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы", - благословил новое учреждение священник Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП отец Богдан.