В Житомире открыли Центр социальной помощи участникам АТО и их семьям

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие руководители власти города, участники АТО, духовенство и общественные активисты.

В Центре будут предоставлять юридические консультации по вопросам оформления социальных льгот и выдачи удостоверений участникам боевых действий. Также здесь участники АТО будут поднимать вопросы трудоустройства, возвращения на прежнее место работы, установления инвалидности или социально-экономической помощи и тому подобное.

"Открытие Центра нельзя сейчас оценить в полной мере. Люди, которые защищали нашу страну, должны получить опеку, помощь и поддержку. Иначе они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы", - благословил новое учреждение священник Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП отец Богдан.