В Ромнах на свалке нашли труп новорожденного ребенка

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, информация о том, что на полигоне для бытового мусора обнаружено тело младенца, поступила в дежурную часть Роменского городского отдела милиции от представителя частного предприятия «Чистый город» днем 8 апреля.

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«Во время проверки правоохранители выяснили, что труп ребенка мужского пола нашел машинист бульдозера, который разгребал мусор. Водитель объяснил, что, во время движения машины заметил среди хлама что-то похожее на куклу. Он остановил машину и вышел, чтобы посмотреть на находку поближе, а через мгновение понял, что перед ним - детское тельце», - отмечается в сообщении.

В ходе предварительной проверки установлено, что труп новорожденного мальчика находился на свалке около двух недель.

Сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить мать ребенка и обстоятельства его гибели. Следственные действия продолжаются.