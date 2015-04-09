Закарпатье: на вакцинацию детей против туберкулеза выделено 1,2 млн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении областного совета «О внесении изменений в Программу противодействия заболеванию туберкулезом в области на 2012-2016 годы», единогласно принятом сегодня во время заседания внеочередной сессии.

Как сказано в документе, данные средства выделяются из областного бюджета на приобретение вакцины БЦЖ для проведения вакцинации и ревакцинации детей против туберкулеза.

Согласно решению, необходимость закупки иммунобиологического препарата обусловлена его отсутствием в лечебно-профилактических учреждениях области, а также отсутствием централизованных поставок в течение 2014-2015 годов, что привело к приостановке проведения вакцинации детей против туберкулеза с декабря 2014 года.

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В целом, по данным закарпатских медиков, по состоянию на 1 апреля 2015 года непривитыми против туберкулеза в Закарпатской области остаются 5470 детей.

Как сообщил в ходе сессии начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА, депутат облсовета Василий Скрип, перебои с поставками БЦЖ в Закарпатье возникли еще в сентябре 2014 года, с того времени немало родителей закупали ее через частные структуры.

«Три месяца в области не вакцинируются дети в целом, и перспектив не видим, что из государственного бюджета для этих целей будут выделены средства. Отсутствие проведения первичной специфической профилактики туберкулеза у детей может привести к ухудшению эпидемической ситуации, особенно среди детского населения, возникновению распространенных и тяжелых форм туберкулеза у детей с осложнениями», - уточнил Скрип.

Также он добавил, что уже с 9 апреля управление здравоохранения начнет тендерные процедуры по закупке вакцины. В целом за эти средства будет возможность вакцинировать около 20 тыс. детей.