Житомирскому госпиталю передали помощь для бойцов АТО

15:45, 08 апреля 2015
Новости регионов
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На этой неделе представители Международного Ордена Рыцарей Тамплиеров Иерусалима приобрели и передали Житомирском военном госпиталя хирургические и перевязочные материалы для раненых в АТО бойцов на общую сумму 70 тысяч гривен.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском военном госпитале, где находится 317 больных, в том числе 109 участников АТО.

Согласно сообщению, благотворительную помощь для раненых солдат украинской армии приобрели представители Международного Ордена Рыцарей Тамплиеров Иерусалима.

На церемонии передачи помощи они также пообещали помочь госпиталю медицинским оборудованием.

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