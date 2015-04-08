Житомирскому госпиталю передали помощь для бойцов АТО

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском военном госпитале, где находится 317 больных, в том числе 109 участников АТО.

Согласно сообщению, благотворительную помощь для раненых солдат украинской армии приобрели представители Международного Ордена Рыцарей Тамплиеров Иерусалима.

На церемонии передачи помощи они также пообещали помочь госпиталю медицинским оборудованием.