Тернопольщина: в областной больнице открыто реабилитационное отделение для участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, участие в открытии отделения приняли председатель ТОГА Степан Барна, представители местной власти, волонтеры, духовенство.

Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Владимир Курило, данное отделение может принять одновременно 50 участников АТО.

«В больнице бойцы смогут получить почти 60 видов различных оздоровительных процедур, а именно - массажи, грязевую терапию, занятия на тренажерах и в бассейне. Внесены изменения в штатное расписание и введена вакансия психолога, который будет работать с военнослужащими», - отметил Курило.

По данным Барны, на ближайшей сессии облсовета на питание и медикаменты для реабилитационного отделения в Бильче-Золотом будет выделено 400 тыс. грн.

«Сейчас это небольшой вклад для поддержки бойцов, но мы постараемся создать надлежащие условия и в других лечебных учреждениях для лечения и реабилитации тех, кто, ежедневно рискуя жизнью, стоял на передовой», - сказал Барна.