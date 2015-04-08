В Одессе в результате стрельбы в больнице погиб человек, двое ранены

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области.

«Сегодня, 8 апреля, в 01.20 в милицию поступило телефонное сообщение из городской клинической больницы №1 о стрельбе, открытой на территории больницы группой неизвестных лиц. В результате один человек погиб и двое получили ранения», - говорится в сообщении.

Лица, устроившие стрельбу, скрылись на автомобиле «BMW» темного цвета, сообщили в милиции.

На месте происшествия следственно-оперативная группа милиции изъяла восемь гильз калибра 9 мм к травматическому оружию. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В городе объявлен оперативный план «Перехват», сообщили в ОСО.