В Житомире медики спасли беременную, которая заболела свиным гриппом и три дня находилась в коме

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском областном перинатальном центре, где спасли женщину и помогли ей сохранить нерожденного младенца.

"28-летняя беременная поступила в роддом с подозрением на обычный грипп, но анализы показали, что она больна вирусом A (H1N1). После трехдневного пребывания в коме медики оказали ей необходимую помощь.

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Сейчас беременная женщина чувствует себя хорошо, она должна рожать через три месяца", - говорится в сообщении.

Такой случай в Житомирском областном перинатальном центре и в области в целом зафиксирован впервые.

Как сообщал УНИАН, в указанном центре на прошлой неделе произошел еще один уникальный случай, когда сестры-близняшки одновременно родили детей.