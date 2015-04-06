В больницах столицы завтра состоится акция «День здоровья»

Во вторник, 7 апреля с 9.00 до 13.00 в заведениях первичной медико-санитарной помощи Киева состоится акция «День здоровья», во время которой можно будет бесплатно получить консультации врачей-специалистов, а также информацию о профилактике сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других заболеваний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, завтра киевлян ждут коммунальные медицинские диагностические центры Голосеевского района по адресам: пр. Голосеевский, 59-А, ул. Якубовского, 6; Дарницкого района - ул. Вербицкого, 5, Харьковское шоссе, 121 и ул. Бориспольская, 30-А; Деснянского района - ул. Закревского, 81/1; Днепровского района - ул. Луначарского, 5, ул. П. Тычины, 22, ул. Энтузиастов, 49; Оболонского района - ул. Тимошенко, 14, ул. Л. Гавро, 26; Печерского района - ул. Подвысоцкого, 13; Подольского района - ул. Мостицкая, 9, пр. Свободы, 22; Святошинского района - ул. Симиренко, 10, ул. Чернобыльская, 5/7; Соломенского района- ул. Соломенская, 17; Шевченковского района - ул. Саксаганского, 100, ул. Пимоненко, 10, ул. Рижская, 1.