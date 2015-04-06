Одещина: подросток из-за поражения током получил 50% ожогов тела

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге, ЧП произошло в конце прошлой недели на станции «Выгода».

«15-летний подросток находился там вместе с друзьями. На отстое был состав из 50 вагонов. Несовершеннолетний забрался на одну из цистерн состава, и его ударил ток высокого напряжения», - рассказали в секторе.

В управлении отметили, что информация о происшествии поступила на ст. Одесса-Главная, откуда была направлена оперативно-следственная группа. Милиционеры вызвали скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован в Беляевскую районную больницу, откуда затем экстренно направлен в Одесский областной ожоговый центр.

Подробности происшествия устанавливает следствие.