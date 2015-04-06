По «Карточке киевлянина» можно приобрести лекарства со скидкой до 50%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на генерального директора предприятия Руслана Свитлого.

По его словам, соответствующий меморандум подписан с пятью компаниями, которые согласились снизить цену закупки на жизненно необходимые препараты от болезней сердца, сосудов, суставов, органов дыхания, противовоспалительные и противопростудные препараты, а также витамины, мази, сиропы и др. «Владельцы «Карточки киевлянина» смогут их приобрести со скидкой до 50%», - заверил Светлый.

«Если раньше льготные лекарства были доступны только в сорока аптеках КП «Фармация», отныне их можно приобрести во всех 98 социальных аптеках муниципального предприятия. А перечень увеличен от 100 до 160 наименований», - отметил Свитлый.

Руководитель коммунального предприятия подчеркнул, что в аптеках «Фармации» на эти лекарства практически нет наценки. А скидка в среднем составляет 30%. Дешевле почти вполовину, чем в коммерческих аптеках, обойдутся владельцам «Карточки киевлянина» препараты Лизак, Амброксол, Пантестин, Еврорамиприл, Амизон.

«Мы продолжим работать над расширением перечня льготных лекарств. Кроме этого, КП «Фармация» планирует развитие недавно запущенных проектов, среди которых «Очки киевлянам», - сообщил Светлый, и отметил, что предприятие постоянно мониторит стоимость лекарств на столичном рынке, чтобы предложить киевлянам наиболее привлекательную цену и стимулировать другие аптеки снижать наценку.