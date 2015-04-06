На этой неделе в Житомире сестры-близнецы одновременно родили детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском областном перинатальном центре, где и родились дети.

Такой случай врачи центра наблюдают впервые и объясняют его генным сходством сестер-близнецов.

Это событие стало сюрпризом не только для медиков, но и для самих сестер, которые заранее не планировали одновременные роды.

Малыши, которые находятся сейчас в центре, чувствуют себя хорошо, как и роженицы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, в Житомирском областном перинатальном центре врачи помогают малышам, которые родились с очень малым весом.

С ноября 2004 года в Центре внедряется международный проект «Здоровье матери и ребенка", целью которого является улучшение здоровья матерей и детей. Проект, по которому работает коллектив Центра, финансируется при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID).