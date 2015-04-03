В Винницкой области из детдома сбежали дети

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, дети исчезли 1 апреля.

В частности, сбежали 16-летний и 12-летний обитатели дома семейного типа.

В настоящее время к поиску детей, которые считаются без вести пропавшими, привлечены работники управления милиции.

«Ребята могут передвигаться на железнодорожном и автотранспорте, заниматься бродяжничеством, попрошайничеством в местах большого скопления людей», - отмечают в правоохранительных органах и просят неравнодушных сообщить в случае выявления детей.