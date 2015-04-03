В Винницкой области из детдома сбежали дети
11:04, 03 апреля 2015Новости регионов
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В селе Лукашовка Песчанского района Винницкой области из дома семейного типа сбежали двое детей
Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, дети исчезли 1 апреля.
В частности, сбежали 16-летний и 12-летний обитатели дома семейного типа.
В настоящее время к поиску детей, которые считаются без вести пропавшими, привлечены работники управления милиции.
«Ребята могут передвигаться на железнодорожном и автотранспорте, заниматься бродяжничеством, попрошайничеством в местах большого скопления людей», - отмечают в правоохранительных органах и просят неравнодушных сообщить в случае выявления детей.
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