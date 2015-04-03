Киевщина: женщина, которая убила своего ребенка, оказалась психически больной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что мать троих детей в феврале текущего года, в результате психического заболевания, не опознала свою двухмесячную дочь и нанесла ей множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался в больнице.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, у матери при совершении преступления было психическое заболевание, и поэтому она не могла осознавать свои действия и руководить ими, говорится в сообщении.

Скорее всего, по решению суда женщина будет помещена в психиатрическое заведение со строгим наблюдением, отметили в прокуратуре.