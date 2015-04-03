Киевщина: женщина, которая убила своего ребенка, оказалась психически больной
10:42, 03 апреля 2015Новости регионов
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Прокуратура Володарского района направила в суд ходатайство о применении мер медицинского характера в отношении женщины, которая зарезала своего двухмесячного ребенка
Мать во время совершения преступления имела психическое заболевание, а поэтому не могла осознавать свои действия и руководить ими
novayagazeta-ug.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что мать троих детей в феврале текущего года, в результате психического заболевания, не опознала свою двухмесячную дочь и нанесла ей множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался в больнице.
Согласно заключению психиатрической экспертизы, у матери при совершении преступления было психическое заболевание, и поэтому она не могла осознавать свои действия и руководить ими, говорится в сообщении.
Скорее всего, по решению суда женщина будет помещена в психиатрическое заведение со строгим наблюдением, отметили в прокуратуре.
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