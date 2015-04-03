В Одессе стоматологи провели благотворительную акцию для раненых воинов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной администрации со ссылкой на Минобороны, в Военно-медицинский клинический центр Южного региона прибыли известные специалисты-стоматологи города, которые вместе с военными врачами провели ряд операций по имплантации зубов.

Как рассказала начальник отделения челюстно-лицевой хирургии и стоматологии центра подполковник медицинской службы Елена Кулибаба, данную акцию провели специалисты стоматологического центра «Овасак». По ее словам, с начала проведения АТО в центр поступило более 60 бойцов с челюстно-лицевыми травмами и ранениями различной степени тяжести.

"Процесс полной реабилитации очень тяжелый и длительный. Иногда мы оперируем ребят по несколько раз. Чтобы вернуть человека к полноценной жизни, восстановить привычную улыбку и возможность нормального, безболезненного приема пищи, нужно приложить максимум усилий и, как правило, провести не одно оперативное вмешательство", - отметила Кулибаба.