В Киеве откроют две спортивные школы для детей с особыми потребностями

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании соответственно 76 и 81 из более чем 100 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно решению, местонахождение определено по адресу: ул. Крещатик, 12.

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Отмечается, что «Метеор» будет спортшколой по игровым видам спорта.

Депутаты поручили КГГА осуществить соответствующие организационно-правовые мероприятия по созданию школ и предусмотреть средства на их функционирование в пределах предельного объема расходов, доведенных по отрасли «Физкультура и спорт» на 2015 год.

Целью принятия решения является создание в Киеве учебно-спортивных заведений для физически-спортивной реабилитации инвалидов, их социальной адаптации, организации спортивной работы среди детей-инвалидов, снятия социальной напряженности среди молодежи с особыми потребностями, воспитания спортсменов-инвалидов высокого уровня, подготовки членов национальных сборных к Дефлимпийским и Паралимпийским играм, чемпионатам.