Борода повышает мужчине самооценку

Мужчина с бородой, по мнению многих, выглядит мужественным и властным. Новое исследование приматов, проведенное в Университете Западной Австралии, показало: волосы на лице в сложной социальной группе являются признаком доминирования и делают самца привлекательным, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Huffington Post.

Ученые проанализировали волосы на лице и другие "украшения" тела у 154 видов приматов, например, длинные белые или серебристые волосы у гамадрилов и длинные носы у носачей. "Украшения" тела у самцов из больших групп оказались более сложными и заметными, чем у тех, кто жил в малых группах. Специалисты предполагают: популярность бороды можно объяснить тем же.

Большое общество подразумевает высокий уровень конкуренции. В малых группах все знают друг друга, поэтому нет необходимости сообщать о своих качествах и конкурентоспособности с помощью "украшений" тела. В крупных городах люди окружены незнакомцами, поэтому им нужен быстрый способ оценки. С похожей целью человек может использовать ювелирные украшения, татуировки и атрибуты престижа.