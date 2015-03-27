29 - 30 марта в Киеве и области резко ухудшится погода

29 - 30 марта в Киеве и Киевской области ожидается резкое изменение погоды - дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, ожидается значительное снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.