Генпрокуратура предъявила иск о возвращении государству детского санатория в Киевской области

Генеральная прокуратура Украины предъявила иск об истребовании государственного имущества детского оздоровительного комплекса санаторного типа «Славутич» площадью более 2 тыс. кв. м из незаконного владения общества с ограниченной ответственностью, участником которого является благотворительный фонд Любови Полежай «Дорога будущего».

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, установлено, что в 2010 году ООО, участником которого является благотворительный фонд Полежай «Дорога будущего», неправомерно получило в аренду имущество детского санатория в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Вопреки требованиям закона указанный договор был заключен без проведения конкурса лицом, которое не имело права распоряжаться этим государственным имуществом. В результате санаторий, расположенный на берегу Каневского водохранилища на территории площадью 7 га, был передан в пользование за символическую плату - 2 тыс. грн в месяц. Вместе с тем стоимость путевки для оздоровления детей арендаторы определили в 10-12 тыс. грн за смену.

Несмотря на незаконность передачи указанного имущества и окончания срока действия договора аренды, общество продолжает пользоваться государственным имуществом без каких-либо правовых оснований.