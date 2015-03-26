Штаб Ахметова выплатит материальную помощь семьям погибших горняков на шахте им.Засядько

По поручению Рината Ахметова,Гуманитарный штаб Рината Ахметова подготовил все документы и готов выплатить материальную помощь семьям погибших, а также пострадавшим горнякам в результате взрыва метана в донецкой шахте имени Засядько 4 марта, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Однако Кабмин до сих пор не решил вопрос об освобождении семей погибших шахтеров и пострадавших от налогов. Об этом рассказала во время пресс-конференции в пресс-центре ИА «Українські новини» координатор штаба Римма Филь.

«Как вы знаете, в марте произошла трагедия – на шахте им.Засядько погибло 34 горняка. По решению Рината Ахметова Гуманитарный штаб окажет помощь в размере 100 тысяч гривен семьям каждого погибшего шахтера. 102-м членам этих семей будут выплачены 3 миллиона 400 тысяч гривен. Кроме того, 225 тысяч гривен будет выплачено 16 пострадавшим шахтерам, помимо затрат на лечение и медикаменты, которые также взял на себя Штаб».

Прошел уже месяц с тех пор, как произошла трагедия, однако до сих пор остается нерешенным вопрос освобождения от налоговых выплат семей погибших и пострадавших.

Римма Филь прокомментировала эту ситуацию: «Ранее, когда происходили подобные аварии на шахтах, донецким городским советом всегда принималось решение, что сумма благотворительной помощи, которую неоднократно оказывал и Благотворительный фонд Рината Ахметова и другие фонды, освобождалась от налогообложения. К сожалению, в нашем случае, Кабмин до сих пор хранит молчание. Хотя еще две недели назад было дано поручение Премьер-министра Украины Минфину, Минсоцполитики, Министерству энергетики и угольной промышленности решить этот вопрос».

Если решение не будет принято, то почти миллион гривен из этой суммы придется заплатить семьям погибших шахтеров в государственную казну.

«Гуманитарный штаб считает, что такое решение - не освободить людей, потерявших отцов и мужей, от налогов - крайне несправедливо. Поэтому мы еще раз обращаемся ко всем органам власти Кабмина с просьбой не облагать эту сумму налогами и не пополнять казну подобными методами. И надеемся на положительное решение этого вопроса» - заявила Римма Филь.

Со своей стороны Гуманитарный штаб Рината Ахметова, как и обещал раньше, окажет семьям помощь в полном объеме.

«Со своей стороны, Штаб Рината Ахметова в любом случае поможет всем семьям погибших в размере 100 тысяч гривен и окажет поддержку всем пострадавшим на шахте имени Засядько», - рассказала Филь.

Для справки

Благотворительный фонд Рината Ахметова уже много лет оказывает помощь погибшим и пострадавшим шахтерам. И первая шахта, получившая эту помощь, была именно шахта имени Засядько. В августе 2006 года у них произошла авария, на которой погибло 26 человек. С тех пор мы в рамках программы «Помощь в чрезвычайных ситуациях» поддержали 11 шахт Донбасса – в Донецке, Дзержинске, Макеевке, Краснодоне, Красном Лимане. В общей сложности материальная помощь погибшим шахтерам составила более 20 миллионов гривен.