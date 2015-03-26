Во Львове простились с бойцом медицинской роты им. Пирогова Максимом Овчаруком

Во Львове сегодня простились с бойцом Нацгвардии Украины, служившим в 1-й медицинской роте им. Пирогова, 38-летним Максимом Овчаруком (позывной "Тарпан"), который погиб 9 февраля во время выполнения боевого задания в селе Логвиново в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, родные, друзья и боевые товарищи прощались с военнослужащим в гарнизонном храме святых Петра и Павла. После этого сотни львовян центром города пешим ходом провели его в последний путь на Лычаковское кладбище, где бойца похоронили на поле почетных захоронений со всеми воинскими почестями.

«Всегда с улыбкой и собственной точкой зрения на все, Макс хотел победы и достойного будущего для каждого. Долгое время был волонтером и в какой-то момент вместе со своим другом Дмитрием Логуновым поехал в зону АТО. Он погиб под Логвиново вместе с Василием Задорожным, товарищем с детства Дмитрием Логуновым и Тарасом Кончевичем. Макс ждал прихода весны, он мечтал, любил, жил и защищал. Нам его так не хватает», - отметили активисты общественного формирования «Рабов в рай не пускают».

Овчарук родился 19 мая 1976 года. Был активистом Майдана, входил в «Автомобильную сотню», был волонтером ОО «Рабов в рай не пускают». С 20 января находился в зоне АТО, работал водителем санитарного автомобиля. Погиб 9 февраля в селе Логвиново Донецкой области, подорвавшись на фугасе. Тело военнослужащего долгое время не могли привезти во Львов из-за проведения ДНК-экспертизы.

У Овчарука осталось двое сыновей - 12 и 6 лет.