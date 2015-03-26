Волонтеры передали украинским медикам в зону АТО реанимобиль

Волонтеры движения «Операция «Маэстро» передали украинским парамедикам в зону проведения антитеррористической операции реанимобиль Mercedes.

На пресс-конференции в УНИАН представитель движения «Операция «Маэстро» и председатель ОО «Мечты сбываются» Валерий Крышень отметил, что совместная работа волонтеров и ОО по оказанию помощи украинским военным в АТО осуществляется около 9 месяцев. В частности, обеспечивали бойцов продуктами питания, теплыми вещами. «И буквально недавно мы открыли новое направление и сегодня первый автомобиль передаем в АТО. Это поддержка медицины, парамедиков транспортными средствами», - сообщил Крышень.

Переданная машина приобретена в Германии. Она не новая, но имеет хорошее техническое состояние - в ней заменена полностью «ходовая» часть. Автомобиль оснащен всем необходимым рабочим оборудованием для реанимобиля.

Крышень отметил, что в реализации инициативы по обеспечению транспортными средствами медиков АТО большую помощь оказали украинцы из-за границы, которых привлек волонтер движения «Операция «Маэстро» в Польше Шимон Ващин.

Польский коллега сообщил, что на этот первый для АТО автомобиль собирал средства в течение трех недель. Идея приобрести реанимобиль пришла после того, как он посетил в очередной раз зону АТО и завозил туда приобретенные на средства пожертвований медикаменты. «После того, как я пообщался с ребятами в АТО, возникла идея помочь уже в более развитом варианте, поскольку там сейчас не хватает техники. Техника, которая есть, очень быстро выходит из строя, может быть повреждена - это реалии войны. Поэтому начал сбор средств на покупку машины скорой помощи», - рассказал Ващин.

Средства, по его словам, предоставили представители украинской диаспоры в Польше, украинцы г.Чикаго и друзья Украины из Германии, а также граждане из самой Украины.

«Купил машину в совершенно хорошем состоянии. Машина в течение двух-трех дней поедет на восток. Машина полностью оснащена, готова оказывать помощь в боевых действиях», - сказал Ващин.

Через три недели ориентировочно он планирует приобрести уже второй автомобиль медпомощи для АТО - на него сейчас собрано 30% необходимой суммы, и уже есть планы по покупке третьей кареты медпомощи.

Парамедик, доброволец Сергей Супрун в свою очередь отметил: «Чтобы понять ценность этого подарка, стоит отметить, что за два месяца нашей работы в Артемовске 70% медицинской техники вышло из строя по разным причинам - дороги, боевые действия... А были периоды, когда попадали к нам от 70 до 160 раненных бойцов, и их надо было срочно эвакуировать, лечить. Поэтому потребность в транспорте очень высокая и подобные акции просто неоценимы».

Он также обратил внимание, что машина в хорошем состоянии и готова к использованию. Акцентировал также внимание на новой хорошей и дорогостоящее резине колес, что очень важно для работы в условиях АТО.

По словам медика, машина будет использоваться не в зоне непосредственных боевых действий и обстрелов, поскольку не имеет брони, а для перевозки «уже стабилизированных» раненых из медчастей, мобильных госпиталей на границе «красной зоны» в районные и областные больницы для дальнейшего оказания медпомощи.

Крышень на пресс-конференции также сообщил, что кроме машины медпомощи в этот раз волонтеры привезли много детской одежды, которую передал союз украинцев и украинцы диаспора из Польши. Эта одежда будет распределена среди детей воинов АТО.

Руководитель Благотворительного фонда «Маэстро» и волонтер Владимир Капитонов заверил, что организация не будет менять специфику своей работы и будет продолжать осуществлять безопасную доставку грузов в горячие точки АТО. Он отметил, что в настоящее время формируются экипажи, которые будут передвигаться уже не на простых машинах, а на машинах повышенной проходимости.