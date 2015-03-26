В апреле Штаб Ахметова увеличит доставку наборов для выживания до 500 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в апреле Штаб увеличит доставку наборов для выживания до 500 тысяч.

Это в два раза больше продуктовых наборов, чем было отправлено для мирных жителей региона в марте. Штаб Рината Ахметова усиливает поставки, так как ситуация с продовольствием на Донбассе остается тяжелой. Об объемах планируемой помощи в апреле и итогах работы в марте рассказала сегодня на пресс-конференции координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

«В марте в рамках 16-го Гуманитарного рейса Штаб Рината Ахметова отправил на Донбасс 202 большегрузных автомобиля с продуктами питания для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Эта помощь предназначается для дончан, жителей городов-сателлитов, земляков, проживающих в городах на линии соприкосновения, и тех, кто выехал на мирные территории. 5 наших рейсов привезли жителям Донецкой и Луганской области 250 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов. Мы продолжаем все наши программы по доставке продуктов для мирных жителей городов, которые находятся как внутри линии соприкосновения на неподконтрольных Украине территориях, так и в городах, подконтрольных Украине. Особая категория – города, которые находятся на линии огня. Мы увеличили наше присутствие в этих городах в два раза с 25 до 50 тысяч продуктовых наборов, потому что в этом есть насущная потребность - там до сих пор не заканчиваются боевые действия, несмотря на объявленное перемирие» - подытожила работу штаба в марте Римма Филь.

Апрель для Гуманитарного штаба будет еще более интенсивным месяцем. Гуманитарный штаб увеличивает количество доставки гуманитарной помощи. В апреле будет отправлено 500 тысяч продуктовых наборов и 30 наборов специально для деток, это в два раза больше, чем в марте.

«Мы понимаем, что сейчас наша помощь жизненно необходима. В Донецке и в других городах, неподконтрольных Украине, на самом деле катастрофа с продуктами питания, в магазинах их все меньше и меньше и эта ситуация множится на отсутствие социальных выплат в Донбассе. Поэтому на апрель у Гуманитарного штаба большие планы. В течение апреля мы отправим 9 автоколонн – семь из них доставят продукты в Донецк на «Донбасс Арену» и две - на Мариуполь. В общей сложности 397 большегрузных автомобиля будет отправлено на Донбасс - это 6 400 тонн продуктов питания и 205 тонн детских товаров. Это грандиозные планы и выполнение той задачи, которую поставил Ринат Ахметов, - максимально помочь мирным жителям Донецкой и Луганской областей», - отметила на брифинге координатор Штаба Рината Ахметова Римма Филь.