Во фтизиоцентре Франковска открыто отделение для больных с деструктивной формой ТБ
13:06, 26 марта 2015Новости регионов
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На базе Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра, открылось отделение интенсивной терапии для больных с деструктивной формой туберкулеза
Больные с мультирезистентными формами туберкулеза требуют особого ухода и изоляции
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Минздраве, на ремонтные работы и оборудование потрачено более 60 тысяч гривен.
По словам директора областного фтизиопульмонологического центра Любомира Малофия, сегодня в Украине существует проблема, когда больные с туберкулезом обращаются к фтизиатру в запущенном состоянии - с мультирезистентными формами туберкулеза.
"Такие больные требуют особого ухода и изоляции, поэтому такие палаты просто необходимы", - сказал Малофій.
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