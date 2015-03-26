Во фтизиоцентре Франковска открыто отделение для больных с деструктивной формой ТБ

13:06, 26 марта 2015
Новости регионов
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На базе Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра, открылось отделение интенсивной терапии для больных с деструктивной формой туберкулеза

Лечение больных мультирезистентным туберкулезом в Крыму - под угрозой

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на ремонтные работы и оборудование потрачено более 60 тысяч гривен.

По словам директора областного фтизиопульмонологического центра Любомира Малофия,  сегодня в Украине существует проблема, когда больные с туберкулезом обращаются к фтизиатру в запущенном состоянии - с мультирезистентными формами туберкулеза.

"Такие больные требуют особого ухода и изоляции, поэтому такие палаты просто необходимы", - сказал Малофій.

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