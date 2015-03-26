Во фтизиоцентре Франковска открыто отделение для больных с деструктивной формой ТБ

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на ремонтные работы и оборудование потрачено более 60 тысяч гривен.

По словам директора областного фтизиопульмонологического центра Любомира Малофия, сегодня в Украине существует проблема, когда больные с туберкулезом обращаются к фтизиатру в запущенном состоянии - с мультирезистентными формами туберкулеза.

"Такие больные требуют особого ухода и изоляции, поэтому такие палаты просто необходимы", - сказал Малофій.