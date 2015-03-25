В Черкассах 14 семей с детьми с особыми потребностями получили квартиры

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, 14 семей с особыми потребностями получили жилье на первом этаже в доме по адресу Конева, 15/1. Этот дом специально спроектирован для таких семей с детьми с особыми потребностями.

По словам председателя Черкасской ОГА Ткаченко, долгое время в этом доме был затяжной конфликт с жителями, которые сразу получили здесь квартиры. На первом этаже планировали разместить реабилитационный центр. Однако другие семьи с детьми с особыми потребностями настаивали, чтобы здесь тоже были квартиры, чтобы больше семей с детьми-инвалидами смогли улучшить свои жилищные условия. Наконец жители пришли к взаимопониманию - на первом этаже нашли место и для реабилитационного центра, и для дополнительных квартир. Достройку квартир на первом этаже этого дома финансировали областная и городская власти. Реконструкция первого этажа дома обошлась в более 7 млн грн.