В Сумской области медучреждения оказали помощь 329 участникам АТО

В Сумской области медицинские учреждения на данный момент оказали помощь 329 военнослужащим, находившимся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«У 30% бойцов были травмы и ранения, 47% жаловались на хронические болезни и их обострение, 23% военнослужащих нуждались в психологической, психотерапевтической и даже психиатрической помощи», - отметил Бутенко.

Согласно его информации, все участники АТО, а также мобилизованные граждане могут обращаться «за безотказной и бесплатной медицинской помощью в учреждения здравоохранения области».

«В случае необходимости бойцы направляются на лечение и реабилитацию в областной клинический госпиталь для инвалидов войны, который определен координационным центром по организации в области медицинской помощи участникам АТО. С начала боевых действий в госпитале пролечено 36 военнослужащих, сейчас там находится восемь бойцов. Все они получают квалифицированную медицинскую помощь, в частности, психологическую. В общей сложности учреждение может принять на лечение и реабилитацию более 200 человек», - подчеркнул Бутенко.