Спасатели на прошлой неделе доставили на Донбасс около 100 тонн продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

По ее словам, спасатели ГСЧС совместно с местными органами исполнительной власти, волонтерами и международными организациями доставляют гуманитарную помощь на восток Украины. Это не только продукты питания, но и средства гигиены, предметы первой необходимости, а также строительные материалы, которые крайне необходимы для восстановления населенных пунктов.

«За прошедшую неделю в Донецкую и Луганскую области спасатели доставили и разгрузили почти 100 тонн продуктов питания и средств гигиены, в том числе 400 продуктовых наборов, более 10 тонн технической и питьевой воды, 50 тонн строительных материалов», - сообщила Быстрая.