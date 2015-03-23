В Сумах разыскивают женщину, которая выбросила мертвого младенца на помойку

В Сумах милиция разыскивает женщину, которая выбросила на мусорку мертвого новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, анонимное сообщение, что на ул. Нижнехолодногорской возле моста, ведущего к Центральному рынку, обнаружен труп новорожденного ребенка, поступило в дежурную часть Сумского горотдела милиции по линии «102» вечером 20 марта. В интересах следствия информацию обнародовали лишь сегодня.

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По факту обнаружения тела младенца милиция сначала открыла уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Но в ходе проведения досудебного расследования и по заключению судебно-медицинской экспертизы после проведения вскрытия тела новорожденного мальчика стало известно, что ребенок родился уже мертвым. "На основании заключения судебно-медицинской экспертизы следственным отделом была изменена квалификация уголовного преступления на ч.1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой о квалификации - естественная смерть», - комментирует начальник Сумского горотдела УМВД Украины в Сумской области Сергей Лукьяненко.

Милиция Сум разыскивает женщину, которая является физической матерью мертворожденного ребенка и просит о помощи в поисках жителей города на условиях анонимности.