В Запорожье семья попала в реанимацию из-за отравления угарным газом

Как сообщили УНИАН в ГС ЧС в Запорожской области, сегодня в 3-47 утра в службу спасения – на номер «101» поступило сообщение от дежурного местного райотдела милиции об отравлении семьи из 4 человек в одном из частных домов по бульвару Гвардейский.

"Каретами скорой помощи 43-летний хозяин дома, его 38-летняя жена и дочери 17 и 8 лет были доставлены в 5-ю горбольницу Запорожья, где госпитализированы в реанимационное отделение с диагнозом «токсичная ингаляция продуктами горения природного газа», - сообщили в ГСЧС в Запорожской области.

По данным ведомства, причину произошедшего сейчас на месте происшествия устанавливают сотрудники милиции, спасатели ГСЧС и сотрудники горгаза.