В черкасском Центре реабилитации участников АТО вдвое увеличат количество коек

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, такое решение было принято областными властями в связи с демобилизацией бойцов, которые год отслужили в зоне проведения АТО.

По словам председателя Черкасской облгосадминистрации Юрия Ткаченко, военные, которые сейчас демобилизуются, нуждаются в медицинской помощи после всего, что они пережили на фронте. Кроме того, в Черкасской области будут работать психологи в каждом районе, которые будут заниматься психологической поддержкой демобилизованных бойцов АТО.

Справка УНИАН. Центр реабилитации участников АТО в Черкассах был открыт в прошлом году осенью в областном госпитале для ветеранов войны. В нем уже пролечили более двухсот воинов АТО. Здесь им также оказывают психологическую помощь.