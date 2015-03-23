В Киеве горела больница: погиб один человек
09:10, 23 марта 2015Новости регионов
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В Голосеевском районе Киева по проспекту 40-летия Октября, в 21 час. 12 мин. 22 марта в больничной палате на втором этаже двухэтажного корпуса «Хоспис» 10-й городской клинической больницы возник пожар
УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погиб 1 человек. В 21 ч. 40 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.
Во время тушения пожара спасено 20 человек (парализованные больные) и 78 человек эвакуированы. Предварительная причина пожара - курение в постели.
На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
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