В Мариуполе открыли Центр психологической поддержки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 21 марта состоялось открытие Центра психологической поддержки в Мариуполе в рамках проекта «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«Ринат Ахметов создал Гуманитарный штаб, который выполняет очень важную миссию. Он помогает мирным жителям Донбасса, самым незащищенным категориям населения – старикам и детям, – рассказала на открытии Центра Дарья Касьянова, руководитель проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова. - Одним из направлений работы штаба является проект «Психологическая помощь».

На сегодня это единственный масштабный в Украине проект, цель которого помочь максимально возможному количеству жителей зоны АТО и переселенцев справиться с психологическими последствиями войны.

"По оценкам американских исследователей, 15-20 процентов свидетелей и участников военных действий испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Этого диагноза можно избежать, если вовремя выехать из зоны боевых действий и на новом месте на что-то опереться, будь то работа, социальная защищенность. У нас этого нет. И можете себе представить, какое число людей в Украине уже подпадает под эту категорию, это колоссальное количество", – считает Алена Лукьянчук, координатор психологической службы Штаба Ахметова.

Как показала жизнь, в настоящее время нет организованной психологической помощи людям, пострадавшим во время войны. Меры по социально-психологическому восстановлению и адаптации детей и подростков, ставших свидетелями трагедий, взрослых, потерявших своих родных и близких, – на уровне государства не предусмотрены программой социальной защиты населения. В силу этих и разных других причин и возникла необходимость создания Центра для оказания социально-психологической помощи для адаптации перечисленной категории лиц к новой жизненной ситуации. Проект Рината Ахметова готовит 250 кризисных психологов, которые будут работать с «Травмой войны», в том числе и в новом Центре.

Мариупольский Центр психологической поддержки разместился в хорошо известном здании, принадлежащем местному горсовету. Ранее здесь находился Центр помощи переселенцам. Именно сюда обращались люди за помощью в самом начале военных событий на Донбассе. В феврале здание отремонтировали силами Штаба Рината Ахметова и металлургического комбината «Азовсталь», и сегодня он готов к приему посетителей.

«Сотрудники Азовстали искренне помогают землякам в рамках своей работы в проектах Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. Я уверен, что психологическая служба Штаба поможет детям Мариуполя и их родителям справиться с травмой войны», - сказал на открытии Центра Игорь Бабек, заместитель директора по социальным вопросам ПАО «МК Азовсталь».

Метинвест также внес свой вклад в создание Центра психологической помощи. «Понимая важность инициативы Рината Ахметова, которая направлена на заботу о здоровье будущего поколения, мы с душой отнеслись к созданию уютного помещения центра»- добавил директор по персоналу компании Метинвест Константин Войцеховский.

В Центре обустроены несколько отдельных удобных комнат для приема детей и взрослых. Есть комната для детских групповых занятий до 12 человек, комната для индивидуальных занятий и большой тренинговый зал, который рассчитан на 50 человек. Центр запланирован как коворкинг – открытое пространство, куда могут приходить психологи, чтобы общаться, обмениваться разными методиками и делиться своим опытом.

«Задача Центра – оказание психологической помощи семьям, столкнувшимся с проблемами во время войны, – говорит Дарья Касьянова. - В первую очередь, здесь будут работать психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова, проводя индивидуальные и групповые занятия для детей и их родителей. Также к работе подключены психологи Центра социальной службы для детей и молодежи Мариуполя».

Жители Мариуполя находятся буквально на линии огня. Кроме этого в городе проживают переселенцы. И возможность получить помощь от квалифицированных психологов очень важна в это трудное время. Штаб Рината Ахметова уже оказал значимую помощь в лечении пострадавших в результате обстрела микрорайона Восточный. Новый Центр позволит работать с травмами деток, которые невозможно определить внешне и вылечить лекарствами. Опытные психологи в игровой форме смогут помочь детям преодолеть все трудности и справиться с негативными эмоциями.

«Наша основная задача, кроме диагностики, это повышение стрессоустойчивости - научить детей обращаться со своими страхами, дать им методики саморегуляции, – рассказывает Алена Лукьянчук. - Более сложные техники сделают опытные психологи, такие как расфокусирование травматичных событий. А деток в игровой форме мы обучим тому, что делать, когда страшно. К кому обращаться, как правильно дышать, куда прятаться, о чем думать. Ребенок должен понимать, что делать в критической ситуации».

Учитывая ситуацию, трудно переоценить важность и своевременность открытия Центра. Татьяна Ломакина, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, подчеркнула: «Мы благодарны Ринату Ахметову. Психологическая помощь, оказанная вовремя, поможет в будущем целому поколению жителей нашего города и других городов Донбасса».

В Центре будет работать 15 психологов. Планируется ежедневная работа по будням с 10.00 до 18.00 и субботние групповые детские занятия. Для участия в группах и получения индивидуальных консультаций необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 096-54-55-877, (0629) 543-846, горячая линия Гуманитарного штаба 0-800-509-001.

Всех детей и родителей, кому необходима психологическая поддержка, Штаб Рината Ахметова приглашает присоединиться к занятиям.