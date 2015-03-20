Коммунальный пакет акций Борщаговского химфармзавода продали за 171,84 млн грн

Столица сегодня на открытом аукционе на фондовой бирже «Перспектива» продала коммунальный пакет акций (29,95%) ПАО «Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" за 171 млн 844 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, лучшее предложение было предложено ООО ФК "Куб", которая представляла интересы фармацевтической фирмы "Дарница".

К участию в аукционе в целом было подано 5 заявок. Так, по информации организатора аукциона - представителя фондовой биржи «Перспектива» - к участию в аукционе документы подали пять потенциальных участников: ЧАО «Биофарма», СП ООО «Драгон Капитал», ООО «Фондовая компания «Фаворит», ООО «ФК «Куб», ООО "Ди’эн’кей капитал". Поскольку гарантийные взносы (28,64 млн грн) были перечислены только двумя участниками - ООО " Ди’эн’кей капитал" и ООО "ФК "Куб"- именно они были допущены и участвовали в торгах.

Стартовая цена на начало аукциона составляла 143,2 млн грн.

Как отметил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, полученные средства столица направит на финансирование программы «Забота». «Киевский городской голова лично проконтролирует, чтобы деньги, полученные от продажи имущества территориальной громады города, были использованы на социальную поддержку малообеспеченных киевлян», - сказал он.

Радуцкий также добавил, что аукцион, как и ожидала киевская городская власть, состоялся прозрачно и открыто.

Пакет акций 29,95% открытого акционерного общества «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» был приобретен городом в 2001 году за 5,7 млн грн. За период владения им столица получила 23,5 млн грн дивидендов, что в среднем за 14 лет составило 1 678 571 грн в год.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось провести этот аукцион 27 февраля, однако он был приостановлен.

Справка УНИАН. 22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной громаде.

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.

В собственности предприятия находится земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.

29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода принадлежат территориальной громаде Киева.