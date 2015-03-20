24 марта жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с целью профилактики и выявления на ранней стадии заболевания туберкулезом в КНП «Консультативно-диагностический центр» Соломенского района столицы будет проведено бесплатное флюорографическое обследование, консультация врача терапевта и, в случае необходимости, проведение общего анализа крови и мокроты.

Такую акцию в коммунальном некоммерческом предприятии инициировала Соломенская райгосадминистрация к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Мероприятие состоится 24 марта с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Гарматная, 36.

В этот же день в «Консультативно-диагностическом центре» в 14.00 в актовом зале состоится встреча с председателем фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» Виталием Руденко.