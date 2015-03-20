В Харьковской области все демобилизованные бойцы пройдут комплексный медосмотр

В Харьковской области все демобилизованные бойцы пройдут комплексный медицинский осмотр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил директор Департамента здравоохранения ОГА Александр Галацан во время областного селекторного совещания по вопросу социальной адаптации военнослужащих, демобилизованных из районов проведения АТО.

«Проведение качественных комплексных медицинских профилактических осмотров позволит разработать индивидуальные программы лечения, реабилитации и оздоровления на каждого демобилизованного. Это позволит обеспечить своевременное направление демобилизованных военнослужащих на лечение и реабилитацию в соответствии с объективными показаниями», - сказал Галацан.

Он отметил, что в состав медкомиссий привлекут неврологов, психотерапевтов, психологов, наркологов, логопедов, специалистов по лечебному массажу и других врачей.

В свою очередь первый заместитель директора Департамента социальной защиты населения ОГА Татьяна Бабенко отметила, на базе Областного центра социальных служб создается информационно-консультационный (ресурсный) центр для предоставления психологической помощи семьям и лицам из числа демобилизованных военнослужащих. К его работе приобщились представители общественных и волонтерских организаций, особенно психологи.

Врио заместителя председателя Харьковской ОГА Вадим Глушко отметил, что сейчас в областной государственной администрации продолжается разработка Комплексной программы социальной поддержки демобилизованных участников АТО, где будут предусмотрены меры по всем направлениям жизни. Программу направят на утверждение в областной совет.

По сведениям ОГА, ожидается до 2,5 тыс. демобилизованных жителей области, 54 военнослужащих во время проведения АТО погибли. Из числа военнослужащих, которые вернутся, 1,1-1,3 тыс. человек будут иметь право получить статус участника боевых действий.