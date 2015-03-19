Более 5000 жителей Донецка получили наборы выживания на дом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, с начала марта более 800 пенсионеров и инвалидов в Донецке адресно получили продуктовую помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Всего с октября прошлого года более 5 000 наборов выживания на дом привезли волонтеры Штаба для пожилых дончан и инвалидов, которые остались без соцвыплат, поддержки родных, и по состоянию здоровья не могут выходить на улицу.

Среди тысяч таких дончан и пожилые супруги Козорез. Вере Евсеевне – 96, а муж Всеволод Григорьевич на 7 лет моложе. Вместе эта пара уже 61 год. За это время трое их сыновей разъехались в разные города и страны. В отрезанном от социального обеспечения и истерзанном войной Донецке они остались одни. Сегодня от голода их спасают скудные запасы консервации и благотворительная помощь от Штаба Ахметова.

«Помощь от Штаба очень существенна для нас. Мы ее получаем раз в месяц и не успеваем все съесть. Настолько большие эти наборы, – делится Всеволод Григорьевич. – А еще моя жена хорошая хозяйка. Все, что выросло на даче, у нас превратилось в консервацию. Остались запасы еще 2-х летней давности. Еще год назад и подумать не могли, что они пригодятся».

Бриллиантовую свадьбу, которая выпала на 2014-й, паре пришлось отменить. Последние месяцы их единственными гостями стали «мобильные» волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Ежедневно по Донецку 3 группы волонтеров выезжают даже в самые отдаленные микрорайоны Донецка, чтобы доставить наборы выживания самым незащищенным категориям населения. Во время активных боевых действий работники Штаба неоднократно рисковали жизнью, выполняя свои обязанности, но продолжали доставлять продукты людям.