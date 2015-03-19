В Мариуполь отправилась финальная в марте автоколонна Рейса Ахметова

14 большегрузных машин везут 250 тонн продуктов для формирования 25 000 наборов выживания для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Это завершающая колонна 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова.

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«В марте гуманитарный штаб увеличил количество продовольственных пакетов для переселенцев и жителей городов на линии огня. Если в январе-феврале мы доставляли в логистический центр в Мариуполе 25 тысяч пакетов в месяц, то в марте эта цифра составила 50 тысяч. Помощь от Рината Ахметова дополнительно получили люди, которые вынуждены были бежать от войны. Кроме этого, продолжается выдача наборов выживания переселенцам льготных категорий», - рассказал волонтер Гуманитарного штаба Рината Ахметова Максим Ровинский.

Гуманитарный груз, отправленный в Мариуполь, имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе и от Министерства социальной политики. Благотворительная помощь предназначена мирным жителям Донбасса, которые проживают в зоне проведения АТО, на подконтрольных украинской власти территориях и в городах на линии огня.

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Напомним, с учетом этой автоколонны в марте, в рамках 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, в Донбасс отправлено 202 фуры – 250 тысяч продуктовых наборов и 30 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит оказывать помощь мирным жителям Донбасса. В планах - отправить 500 тысяч наборов выживания для самых незащищенных категорий взрослого населения и 50 тысяч детских наборов.