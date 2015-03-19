В Черновицкой области разоблачили главного врача во взяточничестве

Работники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой областях 18 марта задержали главного врача одного из санаториев области при получении взятки за содействие в уклонении от службы в армии.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления МВД, врача уличили в получении 45,5 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие в выдаче врачебной справки о непригодности к службе в Вооруженных силах Украины

Установлено, что главный врач санатория предложила гражданке схему, в соответствии с которой ее сожитель по состоянию здоровья будет освобожден от военной службы. Цена вопроса составила 3,5 тыс. евро. Часть этих средств врач должна была передать членам военно-врачебной комиссии и работникам военного комиссариата г. Черновцы.

Правоохранители проводят мероприятия по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности фигурантки и устанавливают лиц, которым последняя также могла содействовать в решении вопроса уклонения от службы в ВСУ.