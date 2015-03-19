В Сумах областная детская больница получила новое офтальмологическое оборудование

В Сумах благодаря проведению IX благотворительной акции «Сердце к сердцу» областная детская больница получила новое офтальмологическое оборудование для лечения глазных заболеваний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной государственной администрации, оборудование передали больнице 18 марта.

По словам регионального представителя Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Кристины Сахно, в рамках благотворительной акции, которая проходила под лозунгом «Я хочу видеть жизнь!», в Сумской области 200 волонтерами было собрано – более 156 тыс. грн.

«За эти средства фонд приобрел и передал на баланс областной детской больницы современный спектральный комплекс ЛІМТ-1.1 стоимостью 120 тыс. грн, предназначенный для лазерной и хроматической стимуляции, а также электроофтальмоскоп Beta 200, набор призм и детских оправ, которые помогут при лечении и диагностике офтальмологических заболеваний», – отметила главный детский офтальмолог области Ирина Сумцова.

Согласно сообщению, свой вклад в благотворительное дело сделали жители всех районов области. Самую большую сумму средств на нужды детей с проблемами зрения собрали в Тростянецком районе – 11 тыс. 679 грн.

«Сейчас деятельность многих благотворительных фондов направлена на помощь армии, поскольку вопрос общественной безопасности – наиболее приоритетный. Однако даже в этих сложных условиях мы не должны забывать о детях, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в нашей поддержке», – отметил начальник управления молодежи и спорта ОГА Дмитрий Лантушенко.

Самые активные волонтеры и партнеры акции получили благодарности фонда.

«10-я акция ВБФ «Сердце к сердцу», которая стартует уже через две недели, будет направлена на обеспечение необходимым оборудованием реанимационных отделений детских больниц региона», – отмечает пресс-служба ОГА.