Гуманитарный штаб Ахметова откроет в Мариуполе Центр психологической поддержки

На сегодня это единственный масштабный в Украине проект, цель которого помочь максимальному количеству жителей зоны АТО и переселенцев справиться с психологическими последствиями войны.

Мариупольский Центр психологической поддержки разместился в хорошо известном здании, принадлежащем местному горсовету. Ранее здесь находился Центр помощи переселенцам. Именно сюда обращались люди за помощью в самом начале военных событий на Донбассе. В феврале здание отремонтировали силами Штаба Рината Ахметова и металлургического комбината «Азовсталь», подготовив к приему посетителей.

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Теперь в Центре обустроены несколько отдельных комнат для приема взрослых и детей. Есть комната для детских групповых занятий до 12 человек, комната для индивидуальных занятий и большой тренинговый зал, который рассчитан на 50 человек. Здесь тихо, удобно и комфортно.

«Изначально мы определили Центр как коворкинг – открытое пространство, куда могут приходить психологи, чтобы общаться, обмениваться разными методиками иделиться своим опытом. Здесь можно будет проводить профессиональные круглые столы, – рассказала Дарья Касьянова, руководитель проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова. –Задача Центра – оказание психологической помощи семьям, столкнувшимся с проблемами во время войны. В первую очередь, здесь будут работать психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Они будут проводить индивидуальные и групповые занятия для детей и их родителей. Также к работе подключены психологи Центра социальной службы для детей и молодежи Мариуполя».

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В Центре будет работать 15 психологов. Расписание занятий только формируется. Планируется ежедневная работа по будням с 10.00 до 18.00 и в определенное время по субботам – групповые детские занятия.

Как известно, психологи Гуманитарного штаба помогают семьям в Донецке, Киеве и Мариуполе с сентября 2014 года. Все они – дипломированные специалисты, которые к тому же проходятспецпрограмму обучения «Дети и война», и готовы оказывать квалифицированную помощь детям и их родителям, пережившим ужасы войны.

«Активно работая в Мариуполе, мы понимаем, что война, так или иначе, задела очень многих - не только маленьких деток, а и подростков, их родителей. И теперь, наконец, мы можем оказать реальную масштабную помощь всем желающим, обратившимся за помощью в наш Центр», – говорит Дарья Касьянова.

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Для участия в группах и получения индивидуальных консультаций необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 096-54-55-777, (0629) 543-846, горячая линия Гуманитарного штаба 0-800-509-001.

Адрес Центра: г.Мариуполь, бульвар Богдана Хмельницкого, 24а.

Приглашаем СМИ принять участие в открытии центра 21-го марта, в 10.45.

В мероприятии примут участие:

- Дарья Касьянова, руководитель проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова

- Татьяна Ломакина, заместитель городского головы Мариуполя

- Бабек Игорь, заместитель директора по социальным вопросам, ПАО «МК Азовсталь»