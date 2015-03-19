На здании роддома №5 достроят еще один этаж - для частного медучреждения

Киевсовет разрешил осуществить реконструкцию за инвестиционные средства городского роддома №5 под Перинатальный центр с достройкой частного медучреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня проголосовали 69 из 107 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Проект решения был внесен в качестве неотложного для рассмотрения депутатом - членом Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Михаилом Макаренко, который является также главным врачом роддома №5.

По его информации, проект предусматривает привлечь инвестора, который в ходе реконструкции достроит еще один этаж на существующем здании роддома, и уже на этой базе будет создан современный перинатальный центр. «После того как инвестор нам это достроит, он берет на 25 лет в аренду 0,64 га, где размещено списанное здание, и будет там строить частную клинику», - пояснил Макаренко.

После дискуссии в зале депутаты поддержали проект, которым предоставили разрешение роддому на снос хозяйственного корпуса общей площадью 654 кв. м на пр. Краснозвездном, 2, за счет инвестора. А также поручили Департаменту экономики и инвестиций провести инвестконкурс по проекту «Реконструкция Киевского городского роддома №5 под Перинатальный центр со строительством частного медицинского учреждения».

В пояснительной записке к решению отмечается, что открытие Перинатального центра на базе роддома №5 утверждено Концепцией развития перинатальной помощи в Киеве, утвержденной руководителем Департамента здравоохранения в 2011 году. Предполагается создание Перинатального центра III уровня, который будет специализироваться на оказании помощи женщинам с экстрагенитальной патологией.