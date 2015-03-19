Одесский политех разработал реанимобиль-амфибию для нужд АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, автомобиль разработан в институте машиностроения названного вуза.

«Супер-авто заказали волонтеры. Требования к военному автомобилю суровые - он должен плавать, легко ездить по пересеченной местности, а также выдерживать прямое попадание из стрелкового оружия. Не менее важным фактором является простота его обслуживания и ремонта, все детали можно будет легко заменить», - отметили в пресс-службе.

По словам аспиранта кафедры института Вадима Хамраева, автомобиль будет работать на бензине. Он добавил, что чертежи уже готовы, сейчас разрабатывается 3D модель. «Закончить все работы планируют до конца года. Если все получится, сделают еще модель с электродвигателем. Но пока бензиновый вариант получается дешевле по деталям. Ранее в конструкторском бюро ничего подобного не делали. Обычно здесь проектируют гоночные машины», - сообщил Хамраев.

Почти все детали реанимобиля, кроме двигателей и сверхсложных комплектующих, студенты и преподаватели учебного заведения делают сами.