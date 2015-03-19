В столице создадут комиссию по контролю за лечением и реабилитацией участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, постоянная комиссия горсовета по вопросам регламента и депутатской этики сегодня на своем заседании согласовала соответствующий проект решения, который будет вынесен на одно из ближайших заседаний Киевсовета.

Читайте такжеВ Киеве планируют открыть реабилитационный центр для бойцов АТО

Предусмотренный срок деятельности рабочей группы составляет 6 месяцев. Ее задача - проверить, создан ли единый системный механизм для учета лиц, которые нуждаются в лечении и реабилитации в результате их участия в проведении операции, для проверки надлежащей оценки конкретных потребностей каждого лица и надлежащего обеспечения учреждений необходимыми для лечения и реабилитации средствами и оборудованием.

Принятие этого проекта решения не нуждается в дополнительных расходах бюджета города.