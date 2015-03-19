Львовская область передала Днепропетровщине вертолет для транспортировки раненых с АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. заместителя председателя ОГА Святослава Олейника, который находится с рабочей поездкой во Львове.

«Для оперативной транспортировки бойцов в больницы в регионе задействована как авиация, так и гражданские средства передвижения, в том числе частные вертолеты, которые предоставляют нам бизнесмены. Мы принимаем любую помощь. В данном случае Львовский областной совет принял решение передать нам вертолет. Мы очень благодарны за эту помощь», - отметил Олейник.

Он сообщил, что после завершения военных действий вертолет будет возвращен обратно во Львов.

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«У нас хватает вертолетов и всего остального. Но просто сейчас идет чрезмерная нагрузка на наши больницы - на доставку раненых бойцов», - добавил Олейник.

По словам заместителя губернатора, помощь прифронтовой Днепропетровщине предоставляют и другие регионы Украины. В частности, из Киева переданы современные «быстрые» реанимобили, частные клиники оказывают необходимое медицинское оборудование.

*** С начала АТО в больницы Днепропетровской области поступило более 4,8 тыс. раненых бойцов. После оказания первой помощи и военной хирургии часть раненых была направлена в другие госпитали, часть - на лечение за границу.

17 марта депутаты Львовского областного совета проголосовали за передачу в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов Днепропетровской области вертолета.