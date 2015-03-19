В Киеве планируют открыть реабилитацонный центр для бойцов АТО

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в эфире одного из радиоканалов, информирует пресс-служба городского головы.

«Большинство ребят, которые возвращаются из зоны АТО, нуждаются в лечении и последующей реабилитации. В том числе, и психологической. Все, кто находился в зоне боевых действий, сталкивался с колоссальным эмоциональным нагрузкам. Для реабилитации этих ребят мы будем привлекать психологов», - отметил Кличко.

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Так, по его словам, столичные власти рассматривают варианты передачи некоторых коммунальных санаториев для обустройства там центров реабилитации для бойцов АТО.

«Также один из ключевых вопросов для ребят, которые возвращаются с востока страны, - это трудоустройство. Служба социальной защиты взяла этот вопрос под особый контроль в качестве одного из приоритетных. Мы рассматриваем любые возможности для того, чтобы бойцы, которые к нам обращаются, могли трудоустроиться», - добавил Кличко.