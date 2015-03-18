Автоколонна 16-го рейса Ахметова едет в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня итоговая мартовская автоколонна 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова отправилась из Днепропетровска в Донецк. 20 большегрузных машин везут мирным жителям Донбасса благотворительную помощь – несколько видов круп, сахар, подсолнечное масло, тушенку, сгущенное молоко, овсяные хлопья и детское питание. Это 380 тонн продуктов для формирования 60 000 наборов для выживания, предназначенных для стариков, детей, инвалидов и др. категорий мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

«Мы отправляем финальную в этом месяце автоколонну в Донецк из 16-го Гуманитарного рейса. Машины везут продукты для формирования взрослых продуктовых наборов и детское питание для детей от 0 до 2-х лет. Стоит сказать, что мы видим увеличение запроса на детское питание в точках выдачи помощи Гуманитарного штаба Ахметова, поэтому, возможно, в будущем будем пересматривать объем поставки детских наборов на Донбасс», - прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» в штабе Рината Ахметова.

Перед отправкой в Донецк автоколонна прошла мониторинг и опломбировку в присутствии представителей СМИ и батальона «Днепр-1».

Две автоколонны – 18 марта в Донецк и 19 марта в Мариуполь – завершат отправку 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова.Всего в марте, в рамках 16-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова планируется отправить в Донбасс 5 автоколонн. Это 202 фуры, которые доставят 250 тысяч продуктовых наборов и 30 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит оказывать помощь мирным жителям Донбасса. В планах - отправить 500 тысяч наборов выживания для самых незащищенных категорий взрослого населения и 50 тысяч детских наборов.