17 детей и 6 взрослых получат адресную помощь от Рината Ахметова на этой неделе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, ещё 23 человека получат помощь на лечение от Гуманитарного штаба Рината Ахметова в рамках программы адресной помощи жителям Донбасса. Такое решение 16 марта принял экспертный совет Штаба. Сумма помощи составит – 301 950 гривен.

Среди тех, кому Штаб оказал помощь – 17 детей в возрасте от 1 недели до 17 лет. Им было оплачено лечение и закупка медикаментов на срочное лечение онкологических заболеваний, эпилепсии, ДЦП, бронхиальной астмы, болезней сердца и опорно-двигательного аппарата, родовых травм. Кроме этого медикаментозная поддержка операций и лечения оказана взрослым мирным жителям с тяжелыми хроническими заболеваниями, гипертонией, болезнями сердца, онкологическими заболеваниями.

Особым случаем на этой неделе было оказания экстренной помощи 10-летнему мальчику из села Артемовского района Донецкой области, который получил осколочные и огнестрельные ранения в ходе обстрелов. Гуманитарный штаб оперативно передал все необходимые медикаменты для лечения и восстановления мальчика.

Обращения поступили от мирных жителей зоны проведения АТО и подконтрольных украинской власти территорий, а именно: из Донецка, Авдеевки, Горловки, Мариуполя, Енакиево, Константиновки, Шахтерска, Краматорска и Артемовского района Донецкой области и Луганска.

Экспертный совет еженедельно принимает решения о выделении финансовой помощи на лечение и медикаменты для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, а также временных переселенцев, которые оставляют свои заявки на «горячую линию» Гуманитарного штаба (0800 509 001) и электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.

Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки.

Подробнее о том, кто может получить помощь на лечение от Гуманитарного штаба Рината Ахметова по ссылке: http://www.fdu.org.ua/humcenter/info