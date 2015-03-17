В Житомире открыли кардиохирургический центр

В Житомире на базе областной городской клинической больницы имени Гербачевского сегодня, 17 марта, торжественно открыли современный

кардиохирургический центр.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжеств председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский отметил, что открытие центра состоялось ввиду высокого уровня кардиологической заболеваемости жителей области - только в прошлом году в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 7 тысяч 364 больных, из них от инфаркта миокарда - 211 человек.

Реконструкция площадей для кардиохирургического центра на базе областной больницы началась в сентябре 2012 года. На его создание из областного бюджета было направлено 22,6 млн грн, в том числе более 10,9 млн грн - на строительные работы и более 11,6 млн грн - на медицинское оборудование.

Центр состоит из кардиохирургического отделения на 16 мест, операционного блока и отделения анестезиологии и интенсивной терапии для кардиохирургических больных на 6 мест. Здесь будут выполняться оперативные вмешательства на открытом сердце с клапанной патологией сердца, с ишемической болезнью сердца, с тромбоэмболией легочной артерии, патологией магистральных сосудов.

Сейчас заведение уже готово принимать пациентов.

"Новый кардиоцентр позволит спасти жизнь большому количеству людей", - сказал на торжествах председатель Житомирского областного совета Виталий Француз. Директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Александр Торбас отметил, что кардиохирургический центр в Житомире позволит снизить летальность от сердечных и сосудистых заболеваний жителей области.

Как сообщал УНИАН, строительство кардиохирургического центра началось в Житомире в ноябре 2012 года.