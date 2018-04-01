Штаб Ахметова собрал команду психологов для помощи детям Донецка и Макеевки

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, на стадионе «Донбасс Арена» с 16 марта начала работу психологическая служба штаба. Теперь дети смогут заниматься в развивающих группах, а специалисты Штаба, в случае необходимости, будут проводить индивидуальные сеансы и окажут консультационную помощь и детям, и их родителям.

Главная цель занятий в развивающих группах – научить деток справляться со своими тревогами и противостоять страхам. Врачи-психологи также помогут освоить и взрослым и детям простые техники антистрессовой саморегуляции.

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Напомним, проект психологической помощи людям, проживающим в зоне АТО и перемещенным лицам, Гуманитарный штаб реализует с ноября 2014 года. Для участия в проекте были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. На сегодня, это единственный в Украине проект, направленный на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей зоны АТО.

Гуманитарный Штаб целенаправленно выполняет поставленную Ринатом Ахметовым задачу по обучению психологов, которые будут помогать детям и семьям в зоне АТО.

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За время работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова, занятия в развивающих группах и индивидуальные консультации со специалистами прошли более 2000 детей и их родителей. Занятия проводятся как для жителей зоны АТО, так и для переселенцев в Мариуполе, Киеве и других городах Украины.

Воспользоваться помощью психологов очень просто. Для участия в группах и получения индивидуальных консультаций необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 095 528 22 75 или по электронной почте isynelnyk@fdu.org.ua.

Занятия и консультационная работа на стадионе «Донбасс Арена» проходят по следующему графику:

Вторник

Индивидуальные консультации с детьми и взрослыми

Время работы: 10.00-14.00

Среда

Детская группа

Время работы: 14:00-17:00

Пятница

Детская группа

Время работы: 10:00-13:00

Суббота

Детская группа

Время работы: 10:00-14:00