В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась почти на четверть

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе по сравнению с предыдущей уменьшилась на 21,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидемслужбы в Киеве.

По данным СЭС, в период с 9 по 15 марта гриппом и ОРВИ в столице заболели 19 881 человек, из них 12 397 – это дети до 17 лет. Показатель на 10 000 населения составил 70,6, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 180,2) на 60,8%, отмечается в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском районе (105,3 на 10000 населения), а самый низкий - в Оболонском (47,8). В целом же эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года, уверяет СЭС.