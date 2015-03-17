Житомирщина: руководитель военно-врачебной комиссии требовал взятки за ложные справки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, 5 тысяч гривен вымогал и получил начальник военно-врачебной комиссии (ВВК) одной из центральных районных больниц. За такую сумму 57-летний медик-чиновник выдал заключение местному жителю о непригодности последнего к военной службе для предоставления в военкомат с последующим снятием с учета мобилизованных.

Момент передачи неправомерной денежной выгоды в помещении районной больницы был задокументирован оперативниками Управления государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД, а врач задержан. Во время осмотра у него был изъят предмет взятки.

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Как сообщил и.о. начальника УМВД Житомирщины Григорий Полковников, сейчас идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанного медика.

За подобные действия ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со спецконфискацией.